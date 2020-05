Drie weken eenrichtingsverkeer in Kleine Zuidstraat Joeri Seymortier

18 mei 2020

09u12 0 Kaprijke Vandaag, maandag 18 mei, starten werken in de Kleine Zuidstraat, Voorstraat en Vrijheidsstraat in Kaprijke.

De werken duren tot 5 juni. “Er moet een telefoonkabel aangebracht worden, en dat zal een drietal weken duren”, zegt scheen Hendrik Van de Veere van het Kartel. “Er is eenrichtingsverkeer in de Kleine Zuidstraat, tussen de Vrijheidsstraat en de Voorstraat, in de richting Voorstraat. Met een omleiding via de Voorstraat, Plein en Zuidstraat. Voor fietsers wordt een omleiding voorzien via de Melkerij. In de Vrijheidsstraat zal gewerkt worden met een rijbaanversmalling. De aannemer doet er alles aan om de ongemakken voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.”