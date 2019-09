Doder van Sally Hautekeete blijft aangehouden Wouter Spillebeen

04 september 2019

15u47 5 Kaprijke Jurgen V. (46) die afgelopen zaterdag zijn ex-vriendin Sally Hautekeete (40) om het leven bracht met een mes, blijft voorlopig in de cel. De raadkamer verlengde vandaag zijn aanhouding. “Hij begrijpt zelf niet hoe het zo ver is kunnen komen”, reageert zijn advocaat.

Sally en Jurgen V. waren sinds begin dit jaar geen koppel meer. In het huis van Sally in Kaprijke kwam het zaterdag tot een ruzie. Die liep zo hoog op dat V. haar met een mes om het leven bracht. Sindsdien is V. aangehouden. Omdat er volgens de onderzoeksrechter geen sprake is van voorbedachtheid, wordt hij verdacht van doodslag. Zijn aanhouding werd vandaag verlengd.

“Hij zit in zak en as en is zwaar onder de indruk”, reageert advocaat Bram Van Acker, die samen met Christophe Glas de verdediging van de man opneemt. “Hij heeft enorm veel spijt en begrijpt totaal niet hoe het zo ver is kunnen komen. Hij weet niet wat er fout is gelopen. Hij heeft nog steeds zwarte gaten in zijn geheugen wat de gebeurtenissen betreft, ook al wil hij die nog zo graag invullen.”

Het onderzoek naar de doodslag loopt intussen verder. “Hij werkt naar mijn weten goed mee”, gaat Van Acker verder. “Hij had het mes sowieso niet mee naar het huis, maar het onderzoek moet nog uitwijzen waar het dan wel vandaan kwam.” Met de familie van het slachtoffer heeft hij nog geen contact gehad. “Daarvoor is het nog te pril”, aldus de advocaat.