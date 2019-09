Dit weekend Paardenmarktfeesten in hartje Kaprijke Joeri Seymortier

04 september 2019

09u19 0 Kaprijke Kaprijke houdt op zaterdag 7 en zondag 8 september de Paardenmarktfeesten.

Er is dit jaar opnieuw een grote tweedehandsboekenverkoop, telkens van 10 tot 17 uur in de tent. Je kan ook terecht in de bar en je kan genieten van pannenkoeken. Zaterdagavond is er een bingo. Zondag zijn er de hele dag gratis koetsritten, kan je ’s middags warme beenhesp eten en is er in de namiddag een trekpaardenwedstrijd.

Nieuw dit jaar op de Paardenmarktfeesten is de ‘schattenveiling’, die zaterdag om 14.30 uur gehouden wordt. “Naast ons bestaande programma doen we dit jaar ook een ludieke verkoop met de hamer”, zegt Rudy Heynssens. “We hebben dertig stukken ingezameld die we op zaterdagnamiddag per opbod gaan verkopen in onze feesttent. De opbrengst hiervan gaat integraal naar onze goede doelen.”

De goede doelen van de Paardenmarktfeesten zijn dit jaar onder andere een project in India, met persoonlijke opvolging door Luc Callebaut en Els Minnaert. Ook De Waai in Kaprijke mag op geld rekenen. “Vorig jaar hielpen we hen bij de aankoop van een paard. Dit jaar helpen we hen bij de aankoop van hulpmiddelen voor hun therapie ‘Rots en Water’”, klinkt het nog.

Het programma en de dingen die geveild zullen worden, kan je zien op www.paardenmarktkaprijke.be.