Dieven klimmen via dakgoot woning binnen en stelen horloge Cedric Matthys

08 augustus 2020

16u34 0 Kaprijke In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn dieven met een horloge ter waarde 300 euro aan de haal gegaan op de Antwerpse Heirweg in Kaprijke.

“De bewoonster hoorde ‘s nachts lawaai”, zegt Marino Longeville woordvoerder van de politiezone Meetjesland. “Ze dacht aan een inbraak, maar besteedde er verder geen aandacht aan. Zaterdagochtend stelde ze echter vast dat er daadwerkelijk ingebroken was.”

De daders klommen via de afvoerpijp van de dakgoot naar een terras op de eerste verdieping. Daar raakten ze via een andere dakgoot aan het badkamerraam dat op kipstand stond. Vermoedelijk is de bewoonster toen wakker geworden en zijn de daders via dezelfde weggevlucht. In de tuin staan meerdere voetsporen.