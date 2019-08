Cirque Constance: 15de en laatste keer kermis in Kaprijke Joeri Seymortier

20 augustus 2019

14u53 0 Kaprijke De groep achter de vzw Cirque Constance in Kaprijke houdt op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus voor de laatste keer haar kermisweekend.

De feesten zijn aan de vijftiende editie toe, en dat worden meteen ook de laatste. “Het idee ontstond 15 jaar geleden aan een toog, en wordt komend weekend mooi afgerond”, zeggen de mensen van Cirque Constance. “De kermis in Kaprijke wordt de laatste keer dat Cirque Constance zijn duivels ontbindt. We hebben geprobeerd om het culturele leven in Kaprijke en omstreken mee te bepalen. Eerst met het festival en de roadshow, en nadien met het organiseren van de augustuskermis. Het concept van de kermis blijft hetzelfde: op vrijdagavond 23 augustus is er een quiz in het Sock, en op zaterdagavond 24 augustus kan je in verschillende cafés in het dorp terecht voor optredens. Bij de laatste noten van de laatste band, zullen we zeker tranen in de ogen hebben. En dat zal dit jaar niet alleen van het bier zijn”, knipogen de vrienden nog.

De vereniging verdwijnt niet helemaal van het toneel. Kaprijke heeft LEF, de jaarmarkt die telkens in juni gehouden wordt op het Plein, blijft gewoon bestaan.