Carrera Erauw (14) uit Kaprijke in laatste Blind Audition van The Voice Kids Joeri Seymortier

05 maart 2020

11u49 0 Kaprijke Carrera Erauw (14) uit Kaprijke is op vrijdag 6 maart te zien in The Voice Kids op VTM.

Ongeveer 900.000 kijkers zullen vrijdagavond getuige zijn van de auditie van Carrera Erauw. Op vrijdag 6 maart zijn coaches Laura Tesoro, Sean Dhondt, K3 en Gers Pardoel toe aan de vijfde en laatste Blind Audition. Er kan dus na Matisse Foré uit Adegem nog een stem uit het Meetjesland doorstoten naar de battles van de populaire talentenjacht. “Ik heb echt wel een passie voor dansen, maar nu gooi ik het even op het zingen”, zegt Carrera. “De dansmicrobe kreeg ik te pakken dankzij K3. Ik ben al sinds mijn 2 jaar een enorme fan van de meiden. Leuk dat ze nu in de jury zitten. Of de K3’tjes afdrukken voor mijn versie van ‘Dear Future Husband’ van Meghan Trainor? Daarvoor moet je kijken!”

The Voice Kids, vrijdag 6 maart, 20.40 uur, VTM.