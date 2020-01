Carlos Bogaert (73) overleden: 32 jaar hulpsint en 23 jaar OCMW-raadslid Joeri Seymortier

09 januari 2020

14u43 2 Kaprijke Kaprijke rouwt om het overlijden van Carlos Bogaert. De man is de weduwnaar van Linda Wille, die nog geen jaar geleden overleed.

Carlos Bogaert werd geboren in Sleidinge in oktober 1946, en werd 73 jaar. Hij was 23 jaar lang OCMW-raadslid in Kaprijke, en was 32 jaar lang actief als hulpsint in zowat heel het Meetjesland. Carlos Bogaert was ook erevoorzitter en destijds mede-oprichter van de wielertoeristenclub WTC Bentille, en was ook vier jaar financieel voorzitter van Okra Bentille.

De uitvaartdienst rond de asurn vindt plaats op zaterdag 11 januari om 11 uur in aula De Lúmine, Molenstraat 164 in Kaprijke. Nadien volgt de inzetting van urne in intieme kring, op de begraafplaats van Bentille.