Brandweerman Filip Overmeire nieuwe voorzitter Open Vld Kaprijke: “Gemeentelijke geschenkbon nieuw leven inblazen” Joeri Seymortier

20 juli 2020

11u01 2 Kaprijke Open Vld Kaprijke heeft een nieuwe voorzitter: Filip Overmeire (49) volgt kok Jurgen Rijsselaere op. Er komt meteen een nieuwe actie voor de middenstand.

Filip Overmeire is brandweerman in de hulpverleningspost Kaprijke, en daardoor een bekend gezicht in het dorp. “We willen met Open Vld Kaprijke-Lembeke-Bentille nog meer inzetten op de ondersteuning van de lokale middenstand, en blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Filip Overmeire. “We willen de geschenkbon van de gemeente Kaprijke mee nieuw bleven inblazen. Die bestaat sinds 2016, maar het gebruik ervan gaat achteruit. Handelaars die de bon willen toelaten als betaalmiddel, moeten zich registreren bij de gemeente. Maar we merken dat nog heel wat handelaars dat niet gedaan hebben. Wij zullen de handelaars sensibiliseren dit zo snel mogelijk te doen. Iedereen krijgt van ons een brief in de bus.”

Open Vld is in Kaprijke deel van de kartellijst Samen, en kwam na de vorige verkiezingen in de oppositie terecht.