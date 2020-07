Boerenmarkt Kaprijke mag heel de zomer doorgaan Joeri Seymortier

03 juli 2020

14u57 0 Kaprijke De Boerenmarkt van Kaprijke krijgt een vergunning om ook tijdens de zomermaanden juli en augustus door te gaan.

De Boerenmarkt van Kaprijke wordt sinds mei elke zaterdagvoormiddag georganiseerd in de Voorstraat. “Het schepencollege heeft nu beslist dat de Boerenmarkt ook in juli en augustus een vergunning krijgt”, zegt schepen Yves De Baets van Het Kartel. “De Boerenmarkt verloopt volledig coronaproof met ontsmettingsmiddel aan de ingang, eenrichtingsverkeer en verkopers met een mondmasker. Het concept past perfect in het verhaal van de korte keten, lokaal kopen en consumeren. Door de verlening willen we lokale handelaars de kans geven om hun streekproducten ook deze zomer aan de man te brengen.”

De Boerenmarkt Kaprijke is een organisatie van Angär en Lefgozers.