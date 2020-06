Bliksem slaat in op dak, niemand raakt gewond Cedric Matthys

05 juni 2020

22u18 2 Kaprijke In een woning in de Hauweelstraat in Lembeke is rond 19.30 uur bliksem ingeslagen. Hierdoor ontstond brand, maar het probleem was snel van de baan.

“Tijdens een onweer raakte een bliksemflits het dak”, laat Marino Longueville, woordvoerder van de politiezone Meetjesland-Centrum weten. “De brandweer kwam ter plaatse en het vuur was snel onder controle. Wel is er in de woning heel wat schade door waterinsijpeling. De brandweer heeft dakpannen van het dak moeten halen om het vuur na te blussen. Er vielen geen gewonden.” Burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel) kwam ter plaatse samen met partijgenoot en schepen Hendrik Van de Veere. Ze staken de bewoners van het pand een hart onder de riem.