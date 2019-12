BIN Kaprijke en Lembeke smelten samen: één netwerk voor heel het dorp Joeri Seymortier

09 december 2019

11u43 2 Kaprijke De Buurtinformatienetwerken van Kaprijke en Lembeke smelten opnieuw samen tot één werking.

Een Buurtinformatienetwerk of BIN is een systeem waarbij burgers verdachte situaties melden, en waarbij nadien alle aangesloten leden via de politie verwittigd worden om extra waakzaam te zijn. “Het BIN in Kaprijke en Lembeke werd destijds gesplitst omdat het moeilijk was om een coördinator te vinden”, zegt Luc Haverbeke. “Ondertussen zijn die coördinatoren er wel, maar de historisch gevormde scheiding bleef bestaan. Dat was moeilijk te begrijpen voor de inwoner van Kaprijke en Lembeke. Daarom gaan we vanaf nu opnieuw voor één BIN Kaprijke. Alle coördinatoren blijven in hun eigen werkgebied actief, en krijgen de hulp van enkele mede-coördinatoren. Het belang van deze samensmelting is vooral dat alle leden zich vanaf nu wel op éénzelfde locatie gratis kunnen inschrijven.”

In 2020 komt er in Kaprijke alvast een nieuw BIN-café. In 2021 zal opnieuw een veiligheidsbeurs gehouden worden.

Informatie: www.binkaprijke.be.

Meer over Kaprijke

Lembeke

BIN