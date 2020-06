Big Brother in Kaprijke: twee camera’s moeten overlast aan Sock tegengaan Joeri Seymortier

26 juni 2020

16u30 2 Kaprijke Kaprijke krijgt twee vaste camera’s op de site van het ontmoetingscentrum Sock.

In de politiezone Meetjesland-centrum werd beslist om vaste camera’s in te zetten op plaatsen waar vandaag veel overlast is. “De precieze locatie van de camera’s is gekozen in functie van de problematiek waarvoor deze ingezet worden”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “In Kaprijke zijn twee vaste camera’s voorzien aan het Sock. Bij onze buren in Eeklo zal dat het geval zijn rond de Markt, de Melkerij, het Krügercomplex, Sportpark Eeklo en Blokhutten.”

Om de inbrakenproblematiek aan te pakken, is er een ANPR-schild opgebouwd rond de politiezone van Kaprijke, Eeklo en Sint-Laureins. Die camera’s bevinden zich in Eeklo in de Oostveldstraat, Ringlaan, Ringlaan, Vrouwestraat, Zeelaan en Leopoldlaan. In Sint-Laureins bevinden de ANPR-camera’s zich in de Sint-Margrietestraat, Molenstraat en Dorpstraat. In Kaprijke is dat in de Vaartstraat, richting Kaprijke en richting Eeklo.