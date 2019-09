Bibliotheek Lembeke moet verhuizen Joeri Seymortier

08 september 2019

Kaprijke De gemeente Kaprijke zoekt een nieuwe locatie voor de bibliotheek van Lembeke.

De gemeentediensten zijn op zoek naar een nieuwe stek voor de bibliotheek van Lembeke. “We huizen met onze bib momenteel in de Eeklostraat in Lembeke, maar dat is een pand dat de gemeente huurt”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “We zijn aan het onderzoeken of de bibliotheek onderdak kan krijgen in een bestaand gemeentegebouw, zodat we het huurgeld niet langer moeten betalen. Dat zou een mooie besparing zijn voor de gemeente. Een nieuw onderkomen voor de bib in het huidige OCMW-gebouw is een optie, maar ook een nieuwe stek in de kapel van het oude rusthuis is een mogelijkheid. De beslissing is nog niet genomen.”

Kaprijke zet het dossier van de verbouwing van de oude kapel van Lembeke ondertussen verder. Dat moet een multifunctionele ruimte worden, waar ook vergaderingen en recepties kunnen gehouden worden. Er wordt wel gezocht naar meer synergie met het bouwproject van de nieuwe assistentiewoningen, net naast de kapel.