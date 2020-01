Bibliotheek in Kaprijke én Lembeke? 75 procent inwoners zegt ja Joeri Seymortier

20 januari 2020

17u00 3 Kaprijke De inwoners van Kaprijke zijn voorstander van het behoud van een bibliotheek in de twee deelkernen: Kaprijke en Lembeke.

In een rondvraag die door de gemeente georganiseerd werd, zegt 75 procent van de inwoners het belangrijk te vinden dat er zowel in Kaprijke als in Lembeke een bibliotheek blijft. De bibliotheek centraliseren op een locatie is volgens de inwoners geen goed plan. De gemeente beslist dan ook om de twee locaties open te houden. “We gaan ook in Lembeke een bibliotheek houden, maar we zoeken wel naar een nieuwe locatie”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Het huidige gebouw van de bib Lembeke wordt gehuurd en dat zullen we niet langer doen. Voor de bibliotheek van Lembeke liggen momenteel twee opties op tafel: ofwel komt de bib in het huidige OCMW-gebouw op het dorpsplein, ofwel vinden we een plaats in de kloosterkapel van het oud rusthuis. Die beslissing moet nog vallen”, zegt de burgemeester.