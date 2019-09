Bib Kaprijke even dicht, en heropent op 12 oktober met feestweekend Joeri Seymortier

29 september 2019

11u08 0 Kaprijke De bibliotheken van Kaprijke en Lembeke gaan van 30 september tot en met 11 oktober even dicht, en heropenen in het weekend van 12 oktober met een feestweekend.

Vanaf oktober krijgt de digitale dienstverlening van de meeste Oost-Vlaamse bibliotheken een update. Om de overgang naar het nieuwe computersysteem vlot te laten verlopen, gaat de bibliotheek even dicht: van 30 september tot en met 11 oktober.

“Op zaterdag 12 oktober opent de bibliotheek opnieuw de deuren”, zegt schepen Inge De Gussem van het Kartel. “Het wordt meteen een feestelijk weekend, want op zaterdag en zondag vieren we de ‘Dag van de Klant’. Wie dat weekend langskomt, krijgt een leuk hebbeding mee naar huis. Als kers op de taart is er op zondag 13 oktober een boekenverkoop in Galerie Stadhuis, van 8 tot 17 uur. De opbrengst van de boekenverkoop zal dit jaar gebruikt worden voor de aankoop van grootletterboeken en informatieve boeken met veel fotomateriaal voor de bewoners van de woonzorgcentra en de groep van assistentiewoningen.”

Info: www.kaprijke.be.