Bestuurster (25) stuurt wagen gracht in: koppel lichtgewond Tijs Van Puyenbroeck

11 oktober 2020

11u01 0

In de Molenstraat in Kaprijke is in de nacht van zaterdag op zondag een ongeval gebeurd. De bestuurster uit Sint-Laurens reed met haar Honda richting Watervliet toen ze om nog onbekende reden de controle over het stuur verloor en naast de rijbaan terechtkwam. Ook haar partner zat in de wagen, die zwaar beschadigd raakte. De inzittenden kwamen ervan af met lichte verwondingen. De twintiger bleek ook niet onder invloed van te sturen. Ze blies negatief op de alcoholtest die ze moest ondergaan.