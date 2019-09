Begraafplaats Lembeke drie dagen volledig dicht: 10, 11 en 12 september Joeri Seymortier

06 september 2019

17u37 0 Kaprijke De begraafplaats van Lembeke gaat volgende week drie dagen volledig dicht. Niemand mag er op.

De sluiting van de begraafplaats van Lembeke staat gepland op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 september. “We starten met de sanering van een oud deel van de begraafplaats van Lembeke”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Er moeten oude grafzerken verwijderd worden, en er worden ook bomen gerooid. Het is te gevaarlijk om dan ook mensen op de begraafplaats toe te laten. Het is op vraag van de aannemer dat de begraafplaats voor de werken drie dagen volledig afgesloten wordt. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn voor nabestaanden die hun overleden geliefden willen bezoeken, en houden de sluiting daarom ook zo kort mogelijk.”