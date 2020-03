BarToutCourt in Lembeke: “Ontmoetingsplaats waar elke generatie zich thuis voelt” Joeri Seymortier

09 maart 2020

19u29 0 Kaprijke BarToutCourt in Lembeke bij Kaprijke gaat meer evenementen organiseren, en wil in het dorp een ontmoetingsplaats worden voor elke generatie.

BarToutCourt is een café van 125 vierkante meter, en werd ingericht met veel sfeerhoekjes. “Je kan bij ons terecht voor een spelletje tapbiljart, dobbelen, hameren of kaarten”, zegt Kristof Van Basselaere. “Of liever een evenement volgen op onze beamer vooraan of de grote tv aan de bar? Dat kan allemaal. Al heel wat clubs hebben de weg naar ons gevonden. Je kan binnenkort opnieuw genieten op ons terras. Na enkele leuke evenementen hebben we beslist om een versnelling hoger te schakelen, en een ruim jaarprogramma samen te stellen.”

Op 1 mei komen Karl Hefner en Hugh Lagerfeld, met aansluitend DJ Wildhoney. Op 2 mei is er dan een comedy zaalshow met Bas Birker, Kjen Descheemaeker en een try-out van de nieuwste show van Joost Van Hyfte. Kaartsen kosten 12 euro. Op 3 mei is er een gezinswandeling met eetfestijn. Vanaf 13 juni worden alle wedstrijden van de Rode Duivels op het EK uitgezonden op groot scherm.

Een tweede Rocktoutcourt met barbecue en optreden is voorzien op 27 juni. Op 18 september is er een show met Henk Rijckaert. Band of Brothers geeft het beste van zichzelf tijdens het Speculoosweekend op 19 september. De senioren krijgen op 13 oktober hun eigen namiddag, en op 6 december is er een sinterklaasfeest. Op 31 december wordt het jaar afgesloten met een oudejaarsfuif.

Meer info is te vinden op onze FB pagina BarToutCourt.