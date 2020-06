BarToutCourt bouwt feestzaal om tot gezellige bar Joeri Seymortier

10 juni 2020

08u50 2 Kaprijke Sfeercafé BarToutCourt in Lembeke bij Kaprijke heeft de feestzaal omgebouwd tot een gezellige bar.

BarToutCourt stond voor een sfeercafé met gezellige hoekjes. Maar dzo e veiligheidsregel respecteren was moeilijk. Donderdag 11 juni openen de zaakvoerders daarom met een nieuw concept. “We kozen ervoor om onze feestzaal om te bouwen tot een gezellige bar”, zeggen Kristof en Els Van Basselaere. “We hebben nu een nieuwe ruimte, inclusief lounge, sfeerhoeken en genoeg tafels om elk in zijn eigen bubbel van maximaal tien personen te laten genieten van een drankje of hapje. Overdag heb je zicht op de Lembeekse natuur. Tijdens de donkere uren zorgen de vele sfeerlichten voor gezellige effecten. De biljart werd verplaatst, zodat ook daar met een veilige afstand kan gespeeld worden. De huisgemaakte pizza en pasta staat nog altijd bovenaan onze kaart.”

Reserveren op 0472/65.52.82.