Als de klanten niet naar het café mogen, trekt café Bardot naar de klanten Kristof Vereecke

20 april 2020

18u58 0 Kaprijke Als de klanten niet naar het café mogen komen, dan komt het café wel naar de klanten. Met die filosofie trok Sofie Van Verdeghem van café Bardot uit Lembeke zondag op pad met haar mobiele café.

“Ik had nooit verwacht dat ons mobiele café zo’n succes zou zijn”, zegt Sofie. “Heel veel klanten hebben besteld. Uit gemak of uit sympathie, dat laat ik in het midden, maar ze waren met velen. We zijn ’s ochtends om 12 uur gestart en hebben pas om 21 uur onze laatste klant bezocht. Uiteraard hebben we onze voorzorgen genomen in strijd tegen het coronavirus.”

Vervolg

Op het menu cocktails, Piraat Red en steunpilsjes. Al was de drank zeker niet het belangrijkste. Het weerzien met de klanten daar draaide het om en dat was hartelijk. “Heel leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast was en ons wil steunen. We hebben op een bepaald moment zelfs klanten moeten weigeren om iedereen toch goed aan huis te kunnen bedienen”, zegt Sofie, die verwacht dat er zeker een vervolg komt. “Bij goed weer doen we het nog eens. We moeten creatief zijn in deze tijden. Want het zal nog niet voor direct zijn dat we mogen opengaan.”