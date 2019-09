Afscheid van vermoorde Sally Hautekeete (40): “Niets is meer hetzelfde in ons leven” 800 vrienden op uitvaart vrouw die vermoord werd door ex-vriend Joeri Seymortier en Wouter Spillebeen

07 september 2019

17u20 13 Kaprijke Kaprijke heeft zaterdag massaal afscheid genomen van Sally Hautekeete, de vrouw van 40 die een week eerder in haar huis vermoord werd door haar ex-vriend. Meer dan 800 vrienden kwamen de familie steunen op het afscheid. Op het rouwprentje nemen de kinderen Diete en Stan het woord: “Niets is meer hetzelfde in ons leven.”

Kaprijke is anders een rustig dorpje in het hart van het Meetjesland. De moord op Sally Hautekeete zorgde voor een schokgolf door het hele dorp. Zaterdag kwamen 800 vrienden en familieleden afscheid nemen. De kinderen Diete (14) en Stan (12) bleven sereen op de achtergrond, gesteund door hun papa, maar op het rouwprentje nemen ze wel het woord. “Lieve mama, we hadden nog zoveel plannen samen”, schrijven broer en zus. “Die zaterdag stond onze wereld stil. Nooit meer je stem horen. Nooit meer samen genieten van een mooie dag. Niets is meer hetzelfde in ons leven. Wij moeten nu verder zonder jou, maar de vele mooie herinneringen zullen we voor altijd koesteren. Je zit voor altijd in ons hart. Kus, Diete en Stan.”

Limoncello

Sally werd de kerk binnen gedragen op de tonen van ‘Een ster’ van Stan van Samang. Op het einde van de dienst klonk ‘Bed of roses’ van Bon Jovi, haar grote idool. De pastoor omschreef Sally als een sterke vrouw: recht voor de raap en altijd met het hart op de tong. Ook als een goede mama voor haar kinderen Stan en Diete, die nu zonder haar verder moeten. Haar vriendinnen Kimberly en Amelie namen op het einde van de dienst het woord. “Je was meer dan een vriendin voor ons”, zeiden de vrouwen moedig. “Wat hebben we samen gelachen. Wat hebben we samen feestjes gevierd. We hebben samen Limoncello gedronken. Op feestjes gingen we altijd om ter luidst zingen, en uiteindelijk was dat om ter vals. Dat zijn nu jammer genoeg alleen nog herinneringen.”

Voor de ouders Eddy en Rozanne was het de tweede dochter die ze moeten afgeven. Zes jaar geleden stierf Ellen Hautekeete al na een korte, maar hevige ziekte. Ze werd amper 37 jaar. De dood van zus Ellen was ook voor Sally altijd zwaar om dragen. “Onwezenlijk hard wat die ouders moeten verwerken”, klonk het na de dienst bij de Kaprijkenaren aan het kerkportaal. “Allebei je kinderen moeten begraven, dat zou geen enkele ouder mogen doen. De manier waarop maakt het alleen nog maar erger. Een ziekte zie je aankomen, bij een ongeval kan je het hebben over een verschrikkelijk noodlot. Maar vermoord worden is iets wat we hier in Kaprijke gewoonweg niet kunnen vatten. In dit intrieste verhaal, is er maar één kleine troost: en dat is dat de zusjes Ellen en Sally nu weer samen zijn. Ze waren altijd vier handen op een buik”, klonk het nog.