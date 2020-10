Aanpassingswerken aan Sock voor betere akoestiek Joeri Seymortier

04 oktober 2020

11u55 1 Kaprijke Kaprijke heeft aanpassingswerken uitgevoerd aan de ontmoetingszaal Sock. De akoestiek werd verbeterd, en ook voor slechthorenden werden maatregelen genomen.

Veel evenementen waren er door corona niet de voorbije maanden. Daar heeft de gemeente Kaprijke gebruik van gemaakt, om wat aanpassingswerken te doen aan het Sock. “Tijdens evenementen was er te veel galm in de ruimte aanwezig”, zegt schepen Frederik Versluys van Het Kartel. “Die galm verstoorde de verstaanbaarheid en geluidskwaliteit. Met de recente werken aan de algemene akoestiek is ook dit probleem aangepakt, zodat de zaal beter toegankelijk en bruikbaar is voor iedereen.”

Er werd in het Sock ook een nieuwe ringleiding aangelegd voor slechthorenden. “De bedoeling is dat mensen met een gehoorbeperking kunnen inpikken op alle versterkte signalen, en dat de geluidsbron rechtstreeks bij hen binnenkomt zonder dat zij last hebben van storende omgevingsgeluiden”, klinkt het nog.