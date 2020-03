100 jaar worden in tijden van corona? Burgemeester heft het glas voor de webcam Joeri Seymortier

21 maart 2020

15u03 0 Kaprijke Eugenia Versprille uit Kaprijke wordt vandaag, zaterdag 21 maart, precies 100 jaar. Burgemeester Pieter Claeys heeft een videochat gedaan, met een glas bubbels in de hand.

Door de maatregelen rond de coronacrisis is een bezoek aan een rusthuis onmogelijk, en dus verloopt het eeuwfeest van Eugenia Versprille in het woonzorgcentrum van Lembeke niet zoals gepland. Burgemeester Pieter Claeys kan niet op bezoek gaan, maar hield een videochat met de kranige vrouw. “Ik had zelfs een glas bubbels in de hand om zo van op afstand te kunnen klinken op onze 100-jarige”, zegt Pieter Claeys (Kartel). “Gelukkig kan Eugenia in het woonzorgcentrum rekenen op de perfecte steun van het personeel van het rusthuis. Er kwamen ook al meer dan honderd wenskaarten binnen voor Eugenia. Zo werd het toch nog een beetje een leuke verjaardag.”