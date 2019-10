“Plein Kaprijke moet meer gebruikt worden voor evenementen” Joeri Seymortier

24 oktober 2019

Kaprijke Het nieuwe gemeentebestuur van Kaprijke wil meer bruis op het Plein in het dorp.

Het Plein van Kaprijke is een groene oase, midden in het dorp. Het nieuwe gemeentebestuur wil dat daar meer gebeurt. “We roepen onze verenigingen op om zoveel mogelijk dingen op het Plein te organiseren”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “Ons Plein ligt er en dat moet ook gebruikt worden. We doen dan ook een oproep aan onze verenigingen. Negen op de tien aanvragen voor organisaties op het Plein worden door ons goedgekeurd. Doe een brainstorm binnen de vereniging, en dien zeker een aanvraag in!”

Over de vorm van het Plein heeft het nieuwe schepencollege ook al een visie. “Alle bomen zullen gerooid en opnieuw aangeplant moeten worden. We wachten alleen op de nodige subsidies om dat grote werk uit te voeren”, zegt de burgemeester nog.