‘Halfverharding’ voor trage weg in Lembeekse Bossen Joeri Seymortier

29 januari 2020

16u28 0 Kaprijke Kaprijke gaat de veldweg of trage weg in de Lembeekse Bossen in Lembeke vernieuwen.

Het gaat om buurtweg 12, die volledig op het grondgebied van Lembeke loopt, en start op de grens tussen Lembeke en Waarschoot aan het brugje over de Burggravenstroom. “We willen in maart al met de werken starten”, zegt burgemeester Pieter Claeys van het Kartel. “De uitvoering zal in halfverharding zijn. Dit betekent dus niet geasfalteerd, maar wel waterdoorlatend. Op die manier wordt de toegankelijkheid bevordert voor de fietser en wandelaar, en anderzijds is er wel nog de ervaring van een aanloop naar het bos voor bijvoorbeeld de mountainbiker. De toegang tot de Lembeekse Bossen wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker.”

De werken worden voor 30.000 euro gegund aan de bvba Road Roller. De provincie neemt zowat 10.000 euro voor haar rekening.

Meer over Lembeke