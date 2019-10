Zwemclub ZIK viert veertigste verjaardag Alfons Schryvers

07 oktober 2019

Met het aansnijden van een verjaardagstaart is in Kapellen de veertigste verjaardag gevierd van Zwemclub Iloka Kapellen (ZIK). De club telt meer dan driehonderd leden en bestaat al 40 jaar. Ze werd opgericht na de opening van het gemeentelijk zwembad dat even lang bestaat. ZIK is gegroeid uit het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Kapellen (ILOKA) en is de enige zwemclub van Kapellen. Het merendeel van de leden is afkomstig van Kapellen en ook zwemmers van de omliggende gemeenten zijn goed vertegenwoordigd. ZIK is vooral bekend van de lessenreeks Kids to Swim waarmee jaarlijks 180 kinderen, vanaf 4 jaar, leren zwemmen. Ter gelegenheid van hun 40e verjaardag is er zaterdag 19 oktober, tussen 15 en 19 uur, de actie “Swimming for Gold” in het gemeentelijk zwembad. Die dag duiken de zwemmers het zwembad in om gedurende 30 minuten zoveel mogelijk lengtes te zwemmen. Vooraf hebben ze natuurlijk hun huiswerk gemaakt en een stevig aantal peters of meters bereid gevonden om hun gezwommen badlengtes te sponsoren. Deze peters en meters verbinden zich ertoe om per afgelegde lengte een zelfgekozen bedrag per gezwommen badlengte te betalen aan de gesponsorde zwemmer. De zwemmer die het grootste bedrag bijeen zwemt, krijgt een goudstaafje ter waarde van 250 euro.