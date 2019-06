Zwembad krijgt schoonmaakbeurt Alfons Schryvers

12 juni 2019

Het gemeentelijk zwembad van Kapellen, aan de Ch Pallemansstsraat, sluit de deuren van 17 tot en met 30 juni. Tijdens die periode wordt de jaarlijkse schoonmaak uitgevoerd. Vanaf 1 juli gaat het zwembad opnieuw open en wordt de vakantieregeling toegepast. Dat betekent dat het zwembad op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag open is van 14 tot 19 uur. Van 19 tot 21 uur is er ruimte voor baantjeszwemmers. Zij kunnen dan ongestoord hun gangen gaan. Op zaterdag en zondag is het zwembad open van 9 tot 13 uur. Op maandag, dinsdag en donderdag, tussen 16 en 17 uur, worden er twee banen vrijgemaakt voor 55-plussers en G-zwemmers. Na de zomervakantie is de gewone regeling opnieuw van kracht.