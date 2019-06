Zuster Ann Baetens viert honderdste verjaardag Alfons Schryvers

04 juni 2019

In het WZC Eikendal, in Kapellen, is de honderdste verjaardag gevierd van zuster Ann Baetens. Geboren een jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog groeide ze op in de moeilijke jaren tussen twee wereldoorlogen. In het gezin werd hard gewerkt maar er werd ook veel gezongen en gerepeteerd voor het toneel en de fanfare. Van de vijf dochters in het gezin gingen er vier naar het klooster. Twee zussen, Gerarda en Mathilleke gingen voor naar het klooster bij de zusters van Vorselaar. Later volgde nog Constanza die door zuster Ann nog veel jaar heeft kunnen helpen toen ook zijn naar het WZC Eikendal trok. De boodschap van de familie aan zuster Ann was heel duidelijk. “De maat van een mensenleven is 70 jaar, en als je sterk bent 80. Gij hebt bij die 80 nog eens 20 jaar bijgedaan en bent niet enkel de kleinste, maar ook de sterkste van heel de familie”. De honderdjarige kreeg bezoek van het Kapelse schepencollege die haar bedacht met bloemen en een geschenk van het koningshuis.