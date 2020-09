Zorg- en buurtboerderij Meander is geprocedeer van buren beu: “We staan met onze rug tegen de muur” emz

04 september 2020

15u11 0 Kapellen Al acht jaar lang zit zorg- en buurtboerderij Meander in Hoogboom (Kapellen) in een juridische strijd verwikkeld met een aantal buren. Zorgboer-beheerder Göran Van Dyck (42) wil dat daar voor eens en voor altijd een einde aan komt. “Ons voortbestaan is in gevaar. We willen gewoon samenwerken in plaats van elkaar tegen te werken”, zucht hij.

De wortels van Meander liggen in de Sterhoeve. Dat kleinschalige boerderijproject als zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking werd in 1980 opgericht door het Sterrenhuis. Voor dat initiatief stelde de vzw Schoner Leven een domein van 3,5 hectare ter beschikking op de Holleweg in Kapellen. In 1987 kreeg de Sterhoeve erkenning als een dagcentrum. De accommodatie werd verder uitgebouwd met een hoofdgebouw, ateliers, een refter. In 2005 fuseerde Sterrenhuis en De Vluchtheuvel tot Rotonde vzw.

Ruimte voor vernieuwing

Na de gloriejaren van de Sterhoeve besloot Rotonde in 2008 te starten met het verbredend project van zorg- en buurtboerderij Meander. Sinds de oprichting van Meander staat zorgboer Göran Van Dyck aan het roer. “We streefden naar meer inclusie en wilden we maatschappelijk nog relevanter zijn. Door een samenwerking met het Agentschap voor Bos en Natuur (ANB) doen onze cliënten aan bosbeheer bijvoorbeeld. Hier komen heel wat kinderen, jongeren en volwassenen therapeutisch paardrijden. Ook willen we ons open stellen voor de buren.”

Er kwam ruimte voor vernieuwingen. Zo werd een nieuwe paardenstal met open uitloop opgericht. Verder trok Meander nieuwe partners aan. In 2011 verhuisde het ‘Wilde dieren in nood – vogelopvangcentrum (VOC) Brasschaat-Kapellen’ naar de site. Sindsdien zijn de vijftig à zestig cliënten van het dagcentrum niet alleen actief in de ateliers, de moestuin, de boerderij, maar helpen ze ook gewonde vogels.

Vergunningen vernietigd

Met die vernieuwingen waren een aantal buren niet erg opgezet. Sinds 2012 gaan ze in beroep tegen verschillende vergunningen voor Meander (Rotonde) verleend door gemeente en provincie. Zo ondernamen ze al juridische stappen tegen een conciërgewoning en een milieuvergunning voor de zorgboerderij. De vergunning afgeleverd door gemeente en provincie voor een open paardenstal met open uitloop werd twee keer aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en werd in 2016 en 2019 vernietigd. Eind 2019 verleende de provinciale deputatie opnieuw een vergunning, maar de buren zijn in hoger beroep gegaan. Die procedure is nog volop aan de gang.

Ook de milieuvergunning voor het VOC voor het exploiteren van een dierenopvangcentrum werd al twee keer vernietigd bij de Raad van State. De laatste vernietiging dateert van juni 2020. Ook die procedure is nog hangende.

‘Horen er niet thuis’

Het belangrijkste argument dat de buren aanhalen is dat de bestemming van het perceel onvoldoende wordt nageleefd. De zorgboerderij met paardenhouderij en zeker het vogelopvangcentrum zouden niet thuishoren op de site, omdat dat een agrarisch waardevol gebied is.

Dat vindt Van Dyck nonsens. “Waar horen wij dan wel thuis? In een industriezone? Wij doen hier al 40 jaar aan landbouw. Het enige verschil is dat een landbouwer inkomsten haalt uit landbouwactiviteiten. Bij ons is dat niet het hoofddoel, al gebruiken wij de groentjes uit onze moestuin wel in de keuken. Onze landbouw is eerder een zinvolle dagbesteding. Onze cliënten voelen zich echt boer. Ze hebben een herkenbare job. Dat is voor de cliënten erg belangrijk. Landbouw is dus een vehikel om aan zorg te doen.”

35.000 euro

Voor Meander zijn al die juridische procedures een kostelijke zaak. Na 8 jaar hebben ze de zorg- en buurtboerderij al 35.000 euro gekost. “Dat geld hadden we veel liever aan zorg besteed. Het is bezwaar na bezwaar. We komen stilaan met onze rug tegen de muur te staan. Er moet echt een einde komen aan deze juridische slag. Niemand wordt hier beter van.”

Het valt Van Dyck extra zwaar net omdat het verbredend project streeft naar meer inclusie en samenwerking. “Met andere buren en scholen hebben we wel een goede verstandhouding. Ik ben moedeloos en boos. Hoe kan je elkaar zo de duivel aandoen? Nog zoveel ideeën hebben wij. Bijvoorbeeld een boerderijwinkeltje met groenten uit onze moestuin. Maar wij durven niet eens meer dromen”, besluit hij.