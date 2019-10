Zomeractie Beleef Kapellen levert An reisje op Alfons Schryvers

10 oktober 2019

De trouwzaal van het Kapelse kasteel Beukenhof was volgelopen met 16 winnaars van de zomeractie van de plaatselijke winkeliersvereniging Beleef Kapellen. De winnaars wisten echter nog niet met welke specifieke prijs ze naar huis mochten. Daarvoor werd een trekking gehouden waarna de prijzen achtereenvolgens werden afgeroepen. De hoofdprijs, een reischeque van 500 euro, werd gewonnen door An Van Den Maagdenberg. De zomeractie van Beleef Kapellen was dit jaar een samenwerking met de fotokring DIKA. Die hadden bij 51 winkeliers een foto, of fototoestel, in de etalage geplaatst. Elk antwoord was goed voor een letter waarmee een slagzin moest samengesteld worden. Deelnemers konden ook een selfie maken met de etalage op de achtergrond of een natuurfoto inzenden. Patrick Thyssen, voorzitter van Beleef Kapellen, noemde het een geslaagd samenwerking van twee uiteenlopende plaatselijke verenigingen. Fotokring DIKA viert heel dit jaar nog 180 jaar fotografie en plant een tentoonstelling rond verdwenen fotografie en verdwenen fotowinkels in Kapellen.