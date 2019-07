Zoektocht 180 jaar fotografie Alfons Schryvers

12 juli 2019

11u35 0

In het kader van 180 jaar fotografie organiseert de Kapelse fotoclub DIKA, in samenwerking met de handelaarsvereniging Beleef Kapellen, een fotozoektocht doorheen Kapellen. De zoektocht loopt tot 31 augustus en leidt deelnemers langsheen een 50-tal winkels in Kapellen. In de etalages kunnen ze ofwel authentieke fototoestellen bewonderen, of een fotoposter vinden. Aan de hand van deze items moet een rebus oplost worden. Deelnemen is gratis. Winnaars worden persoonlijk verwittigd, en uitgenodigd, op de receptie met prijsuitreiking in het Beukenhof te Kapellen, in de loop van de maand oktober. Deelnameformulieren kan men downloaden op de website www.dikafotografie.be/180-jaar-fotografie. Ingevuld formulier kan men online indienen via dezelfde website. De uiterste datum hiervoor is 7 september