Zilverenhoek ontvangt cheque voor opruimen van zwerfvuil Alfons Schryvers

19 juni 2019

12u00 14 Kapellen De klas van meester Paul, het 5de leerjaar van de Kapelse basisschool Zilverenhoek, heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan de actie ‘Operatie Proper’.

Ze hebben in dit kader verscheidene acties gedaan om de school en de omgeving vrij van zwerfvuil te maken. De leerlingen ontfermden zich over de straat van hun school en de aanpalende parking van de kerk. “In totaal werden, buiten de schooluren, verschillende huisvuilzakken gevuld met vooral blikjes en andere rommel. Zelfs een metalen bakvorm en een autovelg werden ingezameld”, zegt meester Paul.

“Deze actie moet de jongeren milieubewust maken en zijn volgens mij beter dan deel te nemen aan klimaatbetogingen. De school is ook gestart met een moestuin. Leerlingen die tijdens de pauze geen interesse hebben om te voetballen kunnen actief zijn in de moestuin.”

Milieuschepen Frederic van Haaren (Open Vld) bezocht de school en had een cheque van 1.050 euro op zak om te overhandigen aan de leerlingen. Hij omschreef meester Paul als de meest milieubewuste leraar van Kapellen. “Zwerfvuil is een item waaraan bewoners zich het meeste ergeren. Leuk dat de leerlingen zich engageren om hieraan iets te doen.” De opbrengst van de actie zal zeker een groene bestemming krijgen. Een mogelijkheid is een uitbreiding van de moestuin en het aanplanten van een boom op de speelplaats.