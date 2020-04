Zestig kansarme kinderen krijgen pretpakket om coronacrisis door te komen emz

10 april 2020

17u02 0 Kapellen De Kapelse vzw Doedèskadèn heeft in samenwerking met de jeugd- en cultuurdienst en het Sociaal Huis een pretpakket uitgewerkt. Afgelopen vrijdag namen zevenentwintig kwetsbare gezinnen in de gemeente Kapellen het pretpakket in ontvangst.

De inspiratie voor het pretpakket werd gehaald bij de Antwerpse vzw KRAS. Het bestaat uit een bundel vol ideeën voor leuke activiteiten in de coronacrisis. De samenstelling is erg divers, pedagogisch onderbouwd en geschikt voor kleuters tot kinderen van twaalf à veertien jaar en hun ouders. Het bevat ook stoepkrijt, kleurpotloden en andere materialen om aan de slag te kunnen gaan. Ter gelegenheid van Pasen zit er ook een zaakje paaseieren gekocht bij de lokale middenstand in. In totaal zullen zestig kinderen van de pretpakketten kunnen genieten.

