Zes genomineerden voor Kapelse Sportfiguur van het Jaar emz

24 januari 2020

14u28 0 Kapellen De gemeente heeft zes genomineerden bekend gemaakt voor de Kapelse Sportfiguur van het Jaar. Niet alleen een professionele jury, maar ook het publiek zal daarin een rol spelen. Kapellenaren kunnen tot en met zondag 9 februari op hun favoriet stemmen.

Kapellen zet jaarlijks haar talrijke sportkampioenen in de bloemetjes. Midden februari vindt het sportgala ‘Going for gold’ plaats, een evenement waarop de verdienstelijke sportieveling van het afgelopen jaar gevierd worden. Traditiegetrouw wordt er ook een Kapelse Sportfiguur van het Jaar gekozen. In die verkiezing zal een jury bestaande uit Kapelse (ex-)sporters, (sport)journalisten en (sport)instanties een grote rol spelen.

Stemmen

De gemeente wil ook de Kapellenaren een stem geven in de prestigieuze verkiezing. Het publiek kan via een poll op de gemeentelijke website één stem uitbrengen voor één van de zes genomineerden. De kandidaten die een kans maken om Kapelse Sportfiguur van het Jaar te worden zijn Raheleh Asemani (taekwondo), Charlotte Feyen (zwemmen), Steven Peersmans (judo), Dirk Vander Avert (atletiek), Danny Van Rompaey (triatlon/zwemmen) en Eline Verstraelen (zeilen).

Stemmen kan tot en met zondag 9 februari via www.gemeentekapellen.be/sportgala. Daar kan u ook de jaarprestaties van de atleten terugvinden. Op 14 februari zal bekend worden wie met de felbegeerde titel naar huis zal kunnen gaan.