Zeilster Eline Verstraelen (17) verkozen tot 'Kapelse Sportfiguur van het Jaar': "Ik had het niet verwacht"

16 februari 2020

13u49 1 Kapellen Afgelopen vrijdagavond is de 17-jarige zeilster Eline Verstraelen op het sportgala ‘Going for Gold’ verkozen tot ‘Kapelse Sportfiguur van het Jaar’. Ze haalde afgelopen jaar zilver op het EK zeilen voor junioren in Athene. “Door mijn sterke tegenkandidaten had ik dit niet verwacht”, glundert ze. Het acrogymteam bestaande uit Amélisse Das (12), Lauren Verbrugghe (15) en Lore Geers (16) werden dan weer bekroond tot ‘Sportploeg van het Jaar’.

De gloednieuwe zaal LUX in Kapellen vormde vrijdagavond het decor voor het Kapelse sportgala. Daarop verwelkomde de gemeente alle individu’s en sportploegen die het afgelopen jaar een kampioenenprestatie neerpootte. Terwijl twee dansgroepen van ENcore zorgden voor een amusante opening, namen de leden van de Japanse gevechtssportclub ‘Seishin Dojo’ het sportieve intermezzo voor hun rekening.

Zeilkampioene

Verschillende teams van acrogymclub ‘Artgym’, dansclub ‘ENcore’, tafeltennisclub PIBOKA, tennisclub Cepa en zwemclub ZIK werden gehuldigd als kampioenen. Toch was het vooral uitkijken naar de verkiezing van ‘Sportploeg’ van het jaar 2019. De titel van ‘Sportploeg’ ging naar de drie meisjes Amélisse, Lauren en Lore van Artgym. Zij behaalden een tweede plaats op de Maia Acrogym International Cup (MAIC) in Portugal en een vijfde plek op het EK in Israël.

Ook allerlei individuele sportievelingen passeerden de revue. De apotheose van de avond vormde de verkiezing van de ‘Kapelse Sportfiguur van het Jaar’. Twee weken lang konden Kapellenaren stemmen op één van de zes genomineerden: Raheleh Asemani (taekwondo), Charlotte Feyen (zwemmen), Steven Peersmans (judo), Dirk Vander Avert (atletiek), Danny Van Rompaey (triatlon/zwemmen) en Eline Verstraelen (zeilen). De opgetelde scores van het publiek, de pers, (ex-)sporters, het schepencollege en sportinstanties plaatsten zeilster Eline Verstraelen bovenaan. “Dit geeft me een super goed gevoel”, glundert de titelwinnaar. Feyen behaalde een tweede stek, terwijl Asemani strandde op de derde plaats.