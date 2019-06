Zakelijk netwerk Cap Noord ziet ledenaantal groeien Alfons Schryvers

07 juni 2019

In het kasteel Wolvenbos te Kapellen verzamelden de leden Cap Noord. Dit zakelijk netwerk werd vier jaar geleden opgericht om ondernemers uit Kapellen, Stabroek, Ekeren en het Noordelijk Havengebied geregeld samen te brengen. Bij de jongste activiteit waren meer dan 250 leden aanwezig. Het is het enige zakelijk netwerk ten noorden van Antwerpen. Het initiatief werd destijds genomen door de toenmalige Kapelse schepen Luc Devriese die voorzitter is. Hij was er van overtuigd dat er in de regio nood was aan een initiatief om ondernemers uit Kapellen, en omstreken, een aantal keer per jaar samen te brengen. Dat gebeurd nu drie tot vier keer per jaar. Het bestuur bestaat uit voorzitter Luc Devriese, Steven Demont ondervoorzitter, Dave Van Calster secretaris, Ivan Mermans penningmeester en Anke De Klerk events. Info over de werking van Cap Noord via de website www.capnoord.be