Yuris en Valere spelen bruidspaar Alfons Schryvers

30 oktober 2019

15u38 0 Kapellen In kader van het leerplan over de gemeenten brachten leerlingen van het 4de leerjaar van Maria Immaculata Zilverenhoek een bezoek aan het gemeentehuis van Kapellen.

Schepen An Stokmans (Open Vld) nam de twee klassen op sleeptouw en gaf uitleg over de werking van de gemeente en de gemeenteraad. Dat laatste gebeurde met een bezoek aan de raadzaal waar de jongeren mochten plaatsnemen op de banken van de gemeenteraadsleden. Het bezoek werd afgesloten met het voltrekken van een kinderhuwelijk. Na uitleg over de procedure, en het voorlezen van de wetten en plichten van echtparen, traden Valere Van Kets en Yuris Van Looy figuurlijk in het huwelijksbootje. In de tweede klas van het 4de leerjaar waren Tilber Haché en Amelie Schockaert het bruidspaar. Na de ceremonie werd de traditionele foto genomen op de trappen van het gemeentehuis.