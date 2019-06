Yannick Jaspers is 21ste koning van de eendenrijders Alfons Schryvers

18 juni 2019

11u38 0

Het eendenrijden in Putte-Kapellen bestaat al 20 jaar en werd recent omgetoverd tot de nieuwe vzw “De Grenzz” een initiatief van Steven van Wallendeal, Charisse Schrauwen en Geert Mertens. Het traditionele jaarlijkse eendenrijden had plaats ter hoogte van café “Het Witte Paard” waarvoor de Grensstraat werd afgesloten. Er namen 23 rijders deel aan het spel dat gebaseerd is op het klassieke gansrijden. Voor het eendenrijden worden de stoere Brabanders wel vervangen door fietsen. Voor de rest is de gans vervangen door een eend en moeten de deelnemers er de kop van een eend weten te bemachtigen. Uiteindelijk trok Yannick Jaspers de kop en kon hij zich laten kronen tot koning van de eendenrijders. Hij mocht ook een premie van 2.730 euro in ontvangst nemen. Een bedrag dat door de omstanders werd geschonken om het strijdgewoel aan te wakkeren.