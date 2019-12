Winterwandeling verkent domein Parifart Alfons Schryvers

13 december 2019

Sommige Kapellenaren kennen het domein Parifart enkel als de plek waar ze vroeger gingen stemmen bij de verkiezingen, maar de meesten kennen het helemaal niet. Daarom was het voor Toerisme Kapellen tijd om dit gebied, dat oorspronkelijk in handen was van de families Paridant en Goffart, te ontdekken. Het domein was vroeger veel groter want ook de Kalmtoutse wijk Dennendael, tegen de grens met Kapellen, maakte er deel vanuit. De laatste bewoners, van het oorspronkelijk als jachtpaviljoen gebruikte gebouw, waren de Broeders van het Christelijk Onderwijs. Tijdens de wandeling, op zondag 19 januari om 14 uur, nemen gidsen de wandelaars mee op pad in het domein en omgeving. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en nadien wordt een hartverwarmertje geschonken. Deelnemen kost 2 euro en kinderen tot 14 jaar mogen gratis mee. Samenkomst is ter plaatse aan het domen in de Prins Albertdreef 38.