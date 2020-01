Wintervuur vervangt kerstboomverbranding: “Het gaat hoe dan ook om het gezellig samenzijn” Sander Bral

12 januari 2020

13u10 0 Kapellen Voor de eerste keer ooit werd de traditionele kerstboomverbranding van Vriendenkring Brandweer in Kapellen afgeschaft dit jaar. In samenspraak met het gemeentebestuur was ‘Wintervuur’ dit weekend het alternatief voor het gezellige samenzijn na de feestdagen. “Je hoeft geen bomen in brand te steken om te kunnen klinken op het nieuwe jaar.”

De kerstboomverbrandingen op het Marktplein in het Kapelse centrum brachten steeds veel volk op de been. “Het verbranden van die naaldbomen bracht veel te veel stof met zich mee”, legt An Stokmans (Open Vld), schepen voor plechtigheden en feestelijkheden. “Dat is niet enkel slecht voor het milieu, maar de buurtbewoners van het Marktplein klaagden daar de afgelopen jaren ook over, afhankelijk van hoe de wind precies stond. Daarom besliste Vriendenkring Brandweer, die de kerstboomverbranding steeds organiseerde, om ermee stoppen dit jaar.”

Wintervuur

Aanvankelijk wilde de gemeente alle kerstbomen nog door een hakselaar halen, vooraleer ze te verbranden, zodat er geen naalden meer aanhingen en er dus minder rook en stof zou vrijkomen. “Maar dat was praktisch niet haalbaar”, gaat de schepen verder. “In samenspraak met de brandweer hebben we dan beslist om met gloeiende schalen en tonnen te werken, ons allereerste Wintervuur.”

Gezellig samenzijn

“Je hebt natuurlijk altijd voor en tegenstanders van dat soort beslissingen, sommige bewoners vinden het jammer dat de traditie van de kerstboomverbranding verdwijnt. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen vrede kunnen nemen met Wintervuur”, benadrukt Stokmans. “Het gaat immers in de eerste plaats over gezellig samenkomen en niet zozeer over rond wat voor soort vuur je staat.”

De opbrengst van Wintervuur gaat naar de organiserende Vriendenkring Brandweer en de andere verenigingen die kraampjes uitbaatten zaterdagavond op het Marktplein. “Nu gaan we samen met de organisatie evalueren", besluit de schepen. “De reacties waren gemengd, enerzijds vonden de mensen het gezelliger dan voordien, anderzijds vonden ze het jammer dat er minder spektakel was, vooral voor de kinderen.”