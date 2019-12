Wintervuur in plaats van kerstboomverbranding Alfons Schryvers

03 december 2019

De Vriendenkring Brandweer Kapellen organiseerde vorig jaar voor de laatste keer de jaarlijkse traditionele kerstboomverbranding op het Marktplein. De warme, en gezellige, sfeer blijft bestaan maar in een nieuw concept en onder de naam Wintervuur. Zaterdag 11 januari zal het vuur nog steeds knapperen en knetteren als voordien maar vanaf nu zonder kerstbomen die in brand gestoken worden. In de plaats komen gloeiende vuurtonnen en -schalen. Zoals steeds zullen, vanaf 19 uur, dampende glühwein, jenever en pinten geschonken worden door de Vriendenkring Vrijwillige Brandweer aan de Kazerne op het Marktplein. Omdat er geen kerstbomen meer in de brand gestoken worden kunnen bezoekers hun kerstboom niet meer meebrengen naar het Marktplein. Kerstbomen, die bewoners aan huis buiten worden gratis opgehaald op vrijdag 10 januari.