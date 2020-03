Wie voor niet-essentiële verplaatsing grens oversteekt, riskeert een proces-verbaal: “Tijd van sensibiliseren is voorbij” emz

30 maart 2020

19u19 2 Kapellen Sinds maandag 23 maart is de Sinds maandag 23 maart is de Belgische grens met Nederland ook ter hoogte van Kapellen en Stabroek afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Na een week sensibiliseren zal Politiezone Noord een proces-verbaal uitschrijven aan wie die maatregel niet respecteert. “We stoppen met blaffen, maar zullen bijten”, zegt commissaris Gert Verstraete.

Terwijl de politie patrouilleert en controles uitvoert aan de grensovergangen, blokkeren containers of betonblokken de sluipwegen om de grens over te steken. Desondanks proberen heel wat mensen toch in Nederland te geraken. “Dat vormde een groot probleem afgelopen week. Daar naar de winkel gaan is geen essentiële verplaatsing, omdat de gewenste producten ook in België te vinden zijn. Toch verzinnen mensen de grootste drogredenen om dat toch te doen. Het is jammer dat ze niet inzien dat de maatregelen in functie zijn van ieders gezondheid”, aldus Verstraete.

Proces-verbaal

De eerste week nadat de grenzen gesloten waren, zette Politiezone Noord voornamelijk in op sensibiliseren. “Maar dat is voorbij. Wie vanaf maandag de getroffen maatregelen met de voeten treedt, krijgt een proces-verbaal. Die wordt dan naar het parket gestuurd. De procureur des konings zal dan bepalen of de overtreder een boete zal krijgen en welke som die zal bedragen. Het kan ook zijn dat het incident geregeld wordt met een minnelijke schikking. Momenteel kunnen wij boetes nog niet onmiddellijk innen, al is de overheid er wel mee bezig om dat mogelijk te maken”, klinkt het.