Werkstraf voor spuwen op klavier van bankautomaat PLA/Belga

13 augustus 2020

17u40 0 Kapellen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Kristof R. donderdag veroordeeld tot een werkstraf voor het verspreiden van schijnbaar gevaarlijke stoffen. Hij had in volle coronacrisis gespuwd op het klavier van een bankautomaat in Kapellen.

Kristof R. was op 16 april naar een bankautomaat gegaan op de Antwerpsesteenweg in Kapellen. Hij wilde geld afhalen, maar kreeg de melding dat zijn saldo ontoereikend was. De man spuwde op het klavier en vertrok. Een klant die na hem aan de automaat kwam, trof het spuwsel aan en verwittigde de bank. Via de camerabeelden kwam men bij Kristof R. terecht.

De beklaagde verklaarde dat hij niet aan het coronavirus gedacht had. Hij was gewoon kwaad omdat zijn uitkering nog niet gestort was. De man kreeg een werkstraf van 50 uur opgelegd. Als hij die niet binnen het jaar uitvoert, staat er een vervangende gevangenisstraf van zes maanden tegenover.