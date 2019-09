Werken in Dorpsstraat Alfons Schryvers

10u50 0 Kapellen Vanaf oktober starten de nutsbedrijven met ondergrondse kabelwerken nodig voor de heraanleg van de Dorpsstraat In het centrum van Stabroek.

De aannemer start aan de zuidzijde van de Dorpsstraat (even huisnummers) ter hoogte van Kerkepad en werkt in de richting van de haven. De werken zullen zich tot december enkel in deze zone bevinden. In de loop van december verschuiven zij pas naar de noordzijde van de weg. Tijdens de nutswerken wordt er voornamelijk in het voetpad en de berm gewerkt. Het verkeer op de N111 kan steeds in twee richtingen blijven doorrijden, maar moet wel rekening houden met plaatselijke hinder. Fietsers kunnen tijdens het eerste deel van de nutswerken over het bestaande fietspad blijven rijden. Wanneer de werken naar de noordkant verschuiven, komt er voor fietsers een zo vlot mogelijke doorgang langs de werken. Vanaf maart 2020 starten de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken.