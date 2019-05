Wereldrecordpogingen van Mater Salvatoris niet erkend door Guinness World Records Alfons Schryvers

23 mei 2019

11u08 0 Kapellen De vier wereldrecordpogingen die 700 leerlingen van de Kapelse school Mater Salvatoris vorig jaar ondernamen in het Kapelse gemeentepark zijn niet erkend door het Guinness World Records Book. Uit onderzoek van de beelden kwamen er veel tegenstrijdigheden aan het licht.

De wereldrecordpogingen werden ondernomen om de tachtigste verjaardag van Mater Salvatoris en de fusie met Klavertje 4 in de verf te zetten. Alle leerlingen van het secundair, en de derde graad van de basisschool, gingen de uitdaging aan. In totaal goed voor 700 leerlingen. Dat aantal was voldoende om de vier wereldrecordpogingen te doen slagen. De vier records bestonden uit de langste menselijke ketting maken en zonder elkaars handen te lossen een hoelahoep doorgeven. De leerlingen moesten ook met 149 tegelijkertijd een handstand uitvoeren. Daarnaast was er nog 1 minuut lang knieën heffen met 700 leerlingen en met z’n allen headbangen.

Alle wereldrecordpogingen werden nauwlettend gevolgd door twee deurwaarders en zeventig controleurs. Daarnaast werd, zoals gevraagd, alles ook gefilmd. Die film werd samen met het verslag van de deurwaarders overgemaakt aan het Guinness World Records Book. Die liet de school nu weten dat alle vier de recordpogingen niet kunnen erkend worden. “Tijdens het grondig bekijken van het opgestuurde bewijsmateriaal stelden we vast dat er tegenstrijdigheden zijn tussen het rapport van de deurwaarders, dat van de stewards en de bijgeleverde foto’s en video’s. Daarom kunnen we geen van de vier pogingen erkennen.”