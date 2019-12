Wekelijkse markt op tweede kerstdag Alfons Schryvers

04 december 2019

12u41 0

In tegenstelling tot andere berichten, of geruchten die de ronde doen, zal er op donderdag 26 december (tweede kerstdag) wel een wekelijkse marktdag plaatsvinden op het Marktplein in Kapellen. Er zal echter geen wekelijkse markt zijn op donderdag 2 januari 2020. Shoppers die op donderdag 19 december de markt bezoeken, krijgen een extraatje voorgeschoteld. In een kraampje op het Marktplein kan je jezelf, tussen 9 en 12 uur, opwarmen met glühwein, opkikkeren van een jenever, slurpen van een warme chocolademelk of proeven van een snoepje. De gemeente beidt deze drankjes gratis aan.