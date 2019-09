Wandelen in kasteeldomeinen Alfons Schryvers

02 september 2019

In Kapellen worden de kasteeldomeinen Boterberg en Geelhand exclusief op zondag 8 september opengesteld. Wandelaars kunnen er dan kennis maken met de prachtige privédomeinen, met oorsprong in de 17de eeuw. Een gids neemt de wandelaars mee op pad en geeft de nodige informatie over het geschiedenis van kasteel Boterberg en het landhuis van de familie Geelhand. Naast deze unieke kans kunnen bezoekers ook deelnemen aan kasteelspelen en een kinderzoektocht. In een gelegenheidsbar, met terras, zijn drankjes verkrijgbaar. Wandelen kan van 10 tot 18 uur met start aan de parking van ’t Kerkske aan de Kapelsestraat 182. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig.