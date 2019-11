Walter Vermelen en Robbie Breugelmans laureaten bij Fotokring Dika Alfons Schryvers

26 november 2019

Voor de wedstrijden Digivieuw en Digirama, van de Kapelse fotokring Dika, waren er zowel nationale als internationale inzendingen. Walter Vermylen en Robbie Breugelmans behaalden elk een eerste plaats in hun categorie. Alle genomineerde werken werden getoond tijdens een galanamiddag in zaal ’t Kerkske waarna de prijsuitreiking volgde. Gegroeid uit de “Diaclub Kapellen” ligt vandaag bij fotokring Dika de nadruk op het digitale werk en op het geprojecteerde beeld. Naast het bekijken, en bespreken van individuele beelden, ligt een zwaartepunt ook bij het maken van klankbeeldmontages (AV-montages of reeksen), waarbij wordt gestreefd naar een harmonisch samengaan van klank en beeld tot een boeiend geheel. Daarnaast wil Dika in de eerste plaats een ontmoetingsplaats, en een forum, zijn voor alle fotografen zonder onderscheid tussen beginnende en al meer ervaren fotografen. Om dat te realiseren heerst er binnen de kring een open en creatieve sfeer waar ieder op zich fotografisch kan evolueren. Info over Dika, en haar werking, via www:dikafotografie.be