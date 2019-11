Walter Leclair toont uitzonderlijke werken in Expog Alfons Schryvers

23 november 2019

12u14 0

In het oud-gemeentehuis van Kapellen (Expog) loopt een tentoonstelling met werken van de Kapelse schilder Walter Leclair (65). Het is de eerste maal dat werken van de schilder te zien zijn in eigen gemeente.

Kapellenaar Walter Leclair studeerde Grafiek aan de Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en behaalde in 1976 de eerste prijs van Provincie Antwerpen 1976. Daarna werkte hij een jaar als striptekenaar en verrichtte illustratiewerk voor diverse maandbladen. In 1986 studeerde hij een jaartje fijnschilderkunst en won hiermee verschillende prijzen. De kunstenaar maakt naast klassieke stillevens, extreem romantische kunst. Zijn cryptische, en sprookjesachtige taferelen, ademen een mystieke stilte uit. Niet zelden vinden de themata hun oorsprong in de klassieke wereldliteratuur met bijzondere belangstellig ook voor de Oud-Noorse mythologie, de King Arthur legenden en de middeleeuwen in het algemeen. De landschappen staan symbool voor menselijke gevoelens. Vaak wordt het oog getrokken naar de verte in het landschap. De laatste jaren legt Walter Leclair zich uitsluitend toe op olieverf fijnschilderkunst. De tentoonstelling is tot dinsdag 26 november dagelijks te bekijken van 11 tot 17 uur.