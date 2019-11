Walter Leclair exposeert in Oud-Gemeentehuis: “Ik onderhoud het geloof in de droom” PhT

12 november 2019

15u33 0 Kapellen Kunst die je meetrekt in een droomwereld en die een ode is aan de menselijke fantasie: de intrigerende overzichtsexpo van Kapels kunstschilder Walter Leclair (65) in het Oud-Gemeentehuis is een ruime omweg waard. En laat je ook verrassen door de geometrische en natuurlijke vormen van de lijsten. Leclair maakt ze zelf.

Walter Leclair woont in Kapellen, maar groeide op in de Antwerpse wijk Zurenborg. Hij studeerde aan de Academie. Op de vernissage van zijn tentoonstelling ging essayist Wim Van Rooy dieper in op de ontwikkeling van Leclairs oeuvre. Zo tekenen zich twee duidelijke periodes af. Leclair legt zich aanvankelijk toe op stillevens, maar evolueert naar het symbolisme. Die stroming kwam rond 1880 op. Essentieel waren fantasie en intuïtie.

Een blikvanger in de expo is een bevreemdend stadsgezicht van Antwerpen. Een donker werk met een verfijnd lijnenspel - inwoners kunnen hun huizen herkennen – dat een ‘dronken’ stad toont met vallende torens en een vliegende Brabo. Historisch-mythologische elementen vinden we terug in het werk ‘Lady Godiva’, die volgens de legende te paard naakt door de straten van Coventry reed. “In een tijd van toenemende angst en mensen naar het grote ongenoegen worden gejaagd is de droom een veilige haven”, stelt Van Rooy vast.

Leclair breekt een lans voor esthetiserende kunst. “Die kan net zo goed indringend, verhalend of stellingnemend zijn. Ik onderhoud daarmee het geloof in de droom, een traditie die al begon bij de grotschilderingen van Altamira en Lascaux.”

De expo loopt nog tot 26 november, dagelijks van 11-17 uur, in het Oud-Gemeentehuis, Antwerpsesteenweg 2, 2950 Kapellen.